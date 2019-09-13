“مركزي البيضاء” يبحث أسباب إيقاف المقاصة الإلكترونية

ناقش مدير إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، مع مديري المصارف التجارية بالمنطقة المشاكل التي عطّلت عمل المقاصة الإلكترونية والعادية وما ترتب على ذلك من عرقلة في العمل.

وتطرق مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، إدريس لاحمير، خلال الاجتماع إلى سُبل حلحلة المشاكل التي تواجهها المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية المُتعلقة بالمقاصة.

وفي السياق ذاته، ناقش مديرو المصارف آلية العمل على تخفيض مدة المقاصة للصكوك في كافة المصارف التجارية.

يُذكر أن المصرف المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن تعطّل عمل المقاصة الإلكترونية بكافة المصارف التجارية نتيجة خلل فني تسبب في عجز المصارف عن تحصيل الصكوك فيما بينها.

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