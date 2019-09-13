سوق العملات يُغلق على ارتفاعات بسيطة للعملات الأجنبية

أغلقت السوق السوداء للعملات الأجنبية أمس الخميس على ارتفاعات بسيطة للدولار واليورو مع إغلاق آخر الأسبوع بعد موجة انخفاضات محدودة في سوقي طرابلس وزليتن.

وعاد الدولار وحقق مكاسب قدرها 3 قروش ليتم بيعه بـ4.26 دينار أما اليورو فقد صعد هو الآخر من جديد بمقدار قرش واحد وتم بيعه بـ4.66 دينار أما الذهب عيار 18 كسر فقد بيع الغرام الواحد منه بـ152 دينارا.

أما العملات العربية فقد صعد الدينار التونسي من جديد بمقدار قرشين وتم بيعه على الحدود الليبية التونسية في منطقة راس جدير بدينار و48 قرشا بينما ارتفع الجنيه المصري من جديد أمام الدينار وبيع في سوق المشير بطرابلس والحدود الليبية المصرية بـ0.25 قرشا أما الليرة التركية فقد صعدت قرشا واحدا وبيعت بـ0.74 قرشا للدينار على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا.

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