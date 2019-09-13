التفتيش الوظيفي بوزارة العمل والتأهيل تبحث عدة مواضيع مع مندوبي لجان شؤون العاملين

البيضاء 13 سبتمبر 2019 (وال)- عقدت إدارة التفتيش الوظيفي بديوان وزارة العمل والتأهيل في الحكومة المؤقتة، اجتماعًا ضم مندوب لجنة شؤون العاملين بوزارة الحكم المحلي، ومندوب لجنة شؤون العاملين بوزارة التربية والتعليم، ومندوب لجنة شؤون العاملين للهيأة الوطنية للتعليم التقني والفني.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء، بمكتب إدارة التفتيش الوظيفي، مناقشة عدة نقاط بينها : القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن منحه الإذن بالتعاقد لهذه الجهات، وتطبيق مادة رقم (8) لقانون رقم “12” لسنة 2010، والتي نصت على لا يجوز التعاقد إلا عن طريق منظومة الباحثين عن العمل، باعتبار إن إدارة التفتيش الوظيفي هي الجهة التي تقوم بمتابعة ومراقبة هذه الأذونات وكيفية تطبيقها. (وال- البيضاء) ع ع

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