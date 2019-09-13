غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي في زيارة لأكاديمية باركي للتدريب والتأهيل ورفع الكفاءة بمصر

القاهرة 13 سبتمبر 2019 (وال)- قام وفد تابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، بزيارة أكاديمية باركي للتدريب والتأهيل ورفع الكفاءة والاستشارات بجمهورية مصر العربية.

هذا وقد أطلع الوفد الذي تكون من المستشار العام للغرفة ورئيس مجلس التحكيم والتوفيق لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، خلال زيارته على سير العمل بأكاديمية باركي للتدريب والاستشارات، والوقوف على مدى إمكانيات وخبرة وجاهزية فريق العمل، والإطلاع على مستوى التدريب والتطوير بالأكاديمية، والمناهج الدراسية لمختلف مراحل، وخطط التطوير الأكاديمي والجودة في مجال التنمية البشرية.

وناقش الوفد خلال زيارته البنود التي تم الاتفاق عليها، في مذكرة التفاهم المبرمة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، ودراسة العروض الجاهزة، لتنفيذ بعض الدورات التدريبية والتطويرية، وفقًا للأوليات المقترحة، وخاصة التدريب المهني والحرفي، وتقنية المعلومات، ونقل المبادرات والتجارب إلى كافة الباحثين عن العمل، وتأهيل وبناء قدرات الجهاز الإداري والتنفيذي للقطاعين العام والخاص.

وفي ختام الزيارة، أعلن وفد تابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، عن الاتفاق على إعداد حزمة من الدورات والبرامج التدريبية خلال المدة القادمة. (وال- القاهرة) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال