بلدية بنغازي تشرع في فتح عدد من مسارات الطُرق والشوارع

بنغازي 13 سبتمبر 2019 (وال)- كشف المجلس التسييري لبلدية بنغازي الجمعة، عن شروعه في فتح عدد من مسارات الطرق والشوارع في المدينة.

وقال المجلس التسييري لبلدية بنغازي إن هذه الخطوة تهدف إلى حل الاختناقات المُرورية، والتخفيف من الازدحام في المدينة، مشيرًا إلى أن بلدية بنغازي تعمل على فتح عدد من مسارات الطُرق والشوارع على النحو التالي:

أولا : امتداد شارع الوحدة العربية “شارع عشرين” من الطريق الدائري إلى الرابع، إلى مسار الطريق الدائري السادس، مُرورًا بالطريق الدائري الخامس.

ثانيًا : امتداد شارع الحجاز من الطريق الدائري الخامس إلى مسار الطريق الدائري السادس.

ثالثًا : استكمال فتح مسار شارع الكويت، من الطريق الدائري الرابع إلى الطريق الدائري الخامس.

رابعًا : ازدواج الطريق الدائري الخامس من طريق العروبة “جزيرة الطائرة” إلى شارع جمال عبد الناصر “طريق الهواري”.

ودعا المجلس التسييري المواطنين الذين لديهم مباني أو أكشاك أو آليات أو أية عوائق أُخرى، واقعة في المسارات المذكورة، بضرورة إزالتها وعدم إقامة أية عوائق جديدة بالمسارات المُبينة.

وحذر المجلس التسييري المُخالفين بأنها ستحملهم كافة التبعات القانونية والمالية المترتبة على عدم إزالة تلك العوائق. (وال- بنغازي) ر ت

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