استشهاد آمر اللواء التاسع بترهونة العقيد عبدالوهاب المقري رفقة القائد الميداني محسن الكاني وشقيقه

طرابلس 13 سبتمبر 2019 (وال) – نعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية آمر اللواء التاسع بترهونة العقيد عبدالوهاب المقري والقائد الميداني باللواء النقيب محسن الكاني وشقيقه الجندي عبدالعظيم الكاني.

وأوضحت القيادة في بيان لها أن آمر اللواء والقائد الميداني وشقيقه استشهدوا إثر قصف جوي من قبل الطيران التركي المسير الداعم لمليشيات حكومة الوفاق.

وذكرت القيادة عبر مكتبها الإعلامي على فيسبوك أن استهداف المقري والكاني كان مساء أمس الجمعة في محور السويحلي بطرابلس بطائرات تركية مسيرة. (وال – طرابلس)

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