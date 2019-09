انخفضت أسعار النفط الجمعة وأنهت الأسبوع على خسائر بينما طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على تلميحات إلى تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. حيث أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 16 سنتاً إلى 60.22 دولار للبرميل في حين هبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 24 سنتاً لتغلق عند 54.85 دولار للبرميل. هذا ويستعد أكبر اقتصادين في العالم لمحادثات جديدة ويرسلان لفتات تصالحية قبل أحدث جولة في المفاوضات، لكن أسعار النفط تبقى تحت ضغط من القلق بشأن توقعات أضعف للطلب على الخام قد تؤدي إلى وفرة محتملة في المعروض.

The post أسعار النفط تنخفض مع استعداد أمريكا والصين لجولة محادثات جديدة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا