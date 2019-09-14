اقتصاد

ميناء بنغازي يستقبل 268 حاوية بضائع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري، السبت، سفينة نقل الحاويات “لينا أف” للخط الملاحي MSC لوكيلها شركة “ميتدرينيان للتوكيلات” الملاحية، وعلى متنها 181 حاوية محملة بكافة البضائع والسلع المختلفة.

وقال لمتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، بتصريح نشرته صفحة إدارة الميناء في “فيسبوك”، إن أرصفة الميناء استقبلت أيضا السفينة “هانسا” للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا” للتوكيلات الملاحية، على متنها 87 حاوية بضائع مختلفة.

وأكد أيضا دخول سفينة نقل الحبوب “PERESVET” للوكيل الملاحي شركة المضيق للتوكيلات الملاحية، على متنها 6200 طن من حبوب الشعير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك