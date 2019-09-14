ميناء بنغازي يستقبل 268 حاوية بضائع

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري، السبت، سفينة نقل الحاويات “لينا أف” للخط الملاحي MSC لوكيلها شركة “ميتدرينيان للتوكيلات” الملاحية، وعلى متنها 181 حاوية محملة بكافة البضائع والسلع المختلفة.

وقال لمتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، بتصريح نشرته صفحة إدارة الميناء في “فيسبوك”، إن أرصفة الميناء استقبلت أيضا السفينة “هانسا” للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا” للتوكيلات الملاحية، على متنها 87 حاوية بضائع مختلفة.

وأكد أيضا دخول سفينة نقل الحبوب “PERESVET” للوكيل الملاحي شركة المضيق للتوكيلات الملاحية، على متنها 6200 طن من حبوب الشعير.

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