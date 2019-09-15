اقتصاد

مليار دولار من دول غرب أفريقيا لمكافحة الإرهاب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت العاصمة البوركينية واغادوغو اجتماعاً لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة بـ إيكواس مع رئيسي تشاد وموريتانيا في قمة استثنائية لبحث وضع حد للفوضى الأمنية المتصاعدة في الإقليم وتضم المجموعة 15 عضواً.

ونقلت وكالة رويترز للانباء عن جان كلود كاسي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قوله “إن زعماء غرب أفريقيا تعهدوا بمليار دولار لمكافحة التهديد المتصاعد للتشدد الإسلامي في المنطقة” حسب وصفه.

يذكر أن جماعات لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش، عززت وجودها بمنطقة الساحل هذا العام، ما أسفر عن خروج مساحات شاسعة من الأراضي عن السيطرة ما سبب في أعمال عنف عرقية، خاصةً في بوركينا فاسو ومالي.

وأكد جان كلود كاسي برو على أن المفوضية قررت المساهمة المالية والعاجلة في الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب بتخصيص المبلغ المذكور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك