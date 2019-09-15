مليار دولار من دول غرب أفريقيا لمكافحة الإرهاب

شهدت العاصمة البوركينية واغادوغو اجتماعاً لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة بـ إيكواس مع رئيسي تشاد وموريتانيا في قمة استثنائية لبحث وضع حد للفوضى الأمنية المتصاعدة في الإقليم وتضم المجموعة 15 عضواً.

ونقلت وكالة رويترز للانباء عن جان كلود كاسي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قوله “إن زعماء غرب أفريقيا تعهدوا بمليار دولار لمكافحة التهديد المتصاعد للتشدد الإسلامي في المنطقة” حسب وصفه.

يذكر أن جماعات لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش، عززت وجودها بمنطقة الساحل هذا العام، ما أسفر عن خروج مساحات شاسعة من الأراضي عن السيطرة ما سبب في أعمال عنف عرقية، خاصةً في بوركينا فاسو ومالي.

وأكد جان كلود كاسي برو على أن المفوضية قررت المساهمة المالية والعاجلة في الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب بتخصيص المبلغ المذكور.

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