إجراءات جديدة مُرتقبة على الحدود الليبية التونسية

مرحلة جديدة ستشهدها الحدود الليبية التونسية من حيث التنظيم وتسيهل الإجراءات والتعاون بين البلدين، الخطوة المنتظرة قادتها مصلحة الجمارك الليبية والديوانة التونسية اللتان عقدتا اجتماعا مطولا خلال الأيام الماضية تم خلاله طرح العديد من القضايا المهمة بين البلدين.

مدير المكتب الاعلامي لمصلحة الجمارك الرائد فهمي المقاوري كشف في تصريحات لـ218 عن تفاصيل ما تم تداوله بين الطرفين ولائحة مقترحات الجانب الليبي المتمثلة في مصلحة الجمارك للديوانة التونسية في إطار التعاون المشترك.

وأوضح الماقوري أن الجمارك الليبية اقترحت على الجانب التونسي تمديد فترة السماح لدخول السيارات الليبية لمدة سنة بدل 3 أشهر على أن يتم ختم تجديد التجول في تونس في مراكز متعدد أخرى، ولا ضرورة لعودة مالك السيارة الليبي إلى منطقة راس جدير، بالإضافة إلى طلب زيادة جهاز سكنر جديد في معبر راس جدير لتسهيل مرور المواطنين الليبيين وزيادة عدد مكاتب ختم الجوازات من الجانب التونسي.

كما تطرق وفد مصلحة الجمارك الليبية إلى مقترح استبدال ختم السيارات الليبية الداخلة إلى تونس من توثيقها في جواز السفر إلى وصل، وذلك للاستفادة من عدد صفحات جوازات سفر الليبيين، أما على الصعيد التجاري فقد اقترح الوفد الليبي السماح بدخول البضائع الأوروبية عن طريق منذ رأس اجدير باتجاه ليبيا وسط جهود تعديل بعض القرارات الليبية بالخصوص.

وشدد الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة تبادل المعلومات حول عمليات تهريب المخدرات بين البلدين، فيما أكد الناطق باسم مصلحة الجمارك لـ218 أن اجتماعا مرتقبا سيُعقد في جربة التونسية بين 26 و28 من الشهر الجاري لاعتماد بعض المقترحات أو كلها حسب ما ستنتج عنها المفاوضات مع الجانب التونسي الذي أبدى كل التعاون والترحاب معتبرين أن ليبيا وتونس بلد واحد تجمعهما علاقة تاريخية.

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