اقتصاد

“مالية الوفاق” تعقد الاجتماع الـ12 لدراسة ميزانية 2020

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري الاجتماع الثاني عشر مع اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية المعنية بنقاش الميزانية للمؤسسات والوزارت العامة ومافي حكمها للعام 2020.

وبحسب ما ورد عن المكتب الإعلامي للوزارة فإن بومطاري ناقش في الاجتماع ميزانية الهيئة العامة للإعلام والجهات التابعة لها وكانت لجنة المالية قد بحثت الأسبوع الماضي صحبة وزير المالية الميزانية التقديرية لإحدى عشرة جهة ممولة من الخزانة العامة.
ومن أبرز هذه الجهات وزارة الدفاع والهيئة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي بالإضافة لصندوق دعم الزواج ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة الشؤون الاجتماعية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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