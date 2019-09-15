الدينار التونسي يستعيد جزءاً من عافيته

للمرة الأولى منذ سنوات استطاع الدينار التونسي استرجاع جزء من عافيته بعد أن فقد جزءا من قيمته خلال السنوات الماضية حيث ذكرت مصادر حكومية تونسية أن قيمته ارتفعت في المعاملات المالية بنسبة 10% مقابل اليورو الأوروبي و7% مقابل الدولار الأمريكي.

ومن جهته قال محافظ البنك المركزي في تونس مروان العباسي إن سعر صرف العملة المحلية شهد في الآونة الأخيرة توجها تصاعديا بنسبة 10% لتصل قيمته الآن إلى 3.17 دينار لليورو الواحد وأضاف أن سعر الدولار تراجع من 3 دنانير إلى 2.8 دينار للدولار الواحد.

وعزا بعض الاقتصاديين التونسيين هذا التحسن في سعر العملة لثلاثة أسباب رئيسية أبرزها تطور تكافؤ قيمة صرف اليورو مقابل الدولار في السوق الدولية، بالإضافة إلى وضعية السيولة بالعملة الأجنبية في السوق المحلية وكذلك بسبب توقعات الفاعلين الاقتصاديين باستعادة النمو المحلي جزءاً كبيراً من عافيته خلال الأشهر المقبلة.

ومن جهة أخرى، شكك اقتصاديون آخرون بحقيقة هذه الانتعاشة التي وصفوها بـ”الظرفية” مشيرين إلى أنها تعود لارتفاع عائدات بعض الأملاك المصادرة.

يُشار إلى أن الاقتصاد التونسي سجل نسبة نمو لا تزيد على 1.1% خلال النصف الأول من 2019، وسط توقعات بتسجيل نسبة ستصل إلى 3% مع نهاية السنة.

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