اقتصاد

توقعات بارتفاع كبير على أسعار النفط عالمياً

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُرجّح محللون الطاقة أن أسواق النفط العالمية على موعد مع ارتفاع في الأسعار بمعدل قد يصل إلى 5-10 دولارات للبرميل عند بدء التدولات القادمة، وذلك نتيجة تعطل نحو 50% من إنتاج شركة ارامكو السعودية بعد الهجوم الذي استهدف منشأتي النفط خريص وبقيق السعوديتين.

وفي السياق ذاته أكد المحللون أنه في حال ثبت تورط إيران في هذا الهجوم فإن الأسعار قد تتلقى دعما إضافيا وهو ما سيسد عليها أي منفذ لرفع العقوبات عنها.

يشار إلى أن مخزونات النفط السعودية في الداخل والخارج وصلت إلى 188 مليون برميل بنهاية شهر يونيو الماضي وفقا لمبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط “جودي”.

وعلى الرغم من أن هذه الهجمات تسببت في توقف عمليات الإنتاج بمعامل بقيق وخريص بشكل مؤقت حيث قدر تأثر حوالي 5.7 مليون برميل من إمدادات الزيت الخام أي ما يقارب 50% من إنتاج الشركة إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات السعودية، وفقا لتصريحات وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • قطر تستلم طائرات بدون طيار الأشهر الماضية بالتعاون مع لبنان وأسرائيل ومن المرجح أن ضربة النفط ارامكوا كانت معد لها مسبقا مع جواسيس قناة الجزيرة. أتبع الرابط

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