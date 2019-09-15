إيطاليا تضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ مشروع جديد في ليبيا

أعلنت السفارة الليبية في إيطاليا أن وزارة المواصلات والبنية التحتية الإيطالية، ومقرها روما، تحتضن الاجتماعات المعنية بوضع اللمسات الأخيرة للبدء في مشروع تشييد الطريق الساحلي من راس جدير إلى امساعد.

وأشارت السفارة ضمن منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”إلى أن الحكومة الإيطالية أبدت استعدادها للبدء في المشروع.

وبحسب ما ذكرته السفارة الليبية في إيطاليا، فإن هذه الخطوة جاءت بعد مُتابعة ودعم مباشرين من قبل حكومة الوفاق والطاقم الدبلوماسي المسؤول عن السفارة الليبية في روما، بالتعاون مع اللجنة الليبية الإيطالية المكلفة بتنفيذ هذا المشروع .

يُشار إلى أن تنفيذ مشروع تشييد الطريق الساحلي من راس جدير إلى امساعد يندرج ضمن معاهدة الصداقة والشراكة الليبية الإيطالية.

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