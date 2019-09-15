رويتر تتوقع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي

توقعت وكالة أنباء رويترز، الأحد، ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمي؛ بسبب تعثر الإنتاج السعودي.

وتأتي التوقعات بعد الهجمات التي تعرضت لها وحدات إنتاج نفط في السعودية، الأمر الذي قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية ودولا أخرى؛ للسحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية؛ لزيادة الكميات المتاحة تجاريا على مستوى العالم، وفق الوكالة.

وذكر مراقبون أن ارتفاع اسعار النفط العالمي يصب في مصلحة الاقتصاد الليبي الذي بدأ يتعافى بعض الشيء.

يشار إلى أن بيانا من شركة أرامكو السعودية، قال إن إنتاج المملكة سينخفض بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا، أو بأكثر من نصف الإنتاج السعودي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية