خلال اجتماعها في بلدية الأبرق .. نقابة معلمي ليبيا تؤكّد موقفها من الاعتصام

الأبرق 15 سبتمبر 2019 (وال) – عقد ببلدية الأبرق الملتقى العام لنقابات المعلمين ومدراء المدارس ومعلمي ليبيا بحضور النقيب العام لمعلمي ليبيا عبدالنبي النف، ولفيف من المعلمين ومدراء المدارس ومدراء الوحدات والمكاتب التعليمية تحت إشراف ورعاية نقابة معلمي الأبرق ونقابة معلمي القبة والمجلس البلدي الأبرق.

وفي تصريح خاص قالت الناطق الإعلامي للنقابة العامة لمعلمي ليبيا نجاح العسبلي، أن الحاضرين في اجتماع أمس السبت أصدروا بيانا أعلنوا فيه تمسكهم بقرار النقابة العامة لمعلمي ليبيا رقم 76 لعام 2019م، بالدخول في اعتصام مفتوح وإيقاف الدراسة حتى تحقيق مطالب المعلمين وتنفيذ القانون رقم 4 لعام 2018م الصادر عن مجلس النواب، والنأي عن أي تجاذبات سياسية وأن المعلمين يقفون صفًا واحدًا من أجل الوطن والممثل الشرعي لهم هو النقابة العامة لمعلمي ليبيا ولا يتم إشراك المعلمين في أي حراك سياسي يتطلب وجودهم إلا عن طريق النقابة العامة.

وحمّل المجتمعون مصرف ليبيا المركزي المسؤولية كاملة عن تعطيل الدراسة في حال المماطلة في تنفيذ القانون مطالبين الجهات التنفيذية والمسؤولين بالدولة الليبية، بتحمل مسؤوليتهم تجاه تنفيذ القانون.

وأكدت الناطق باسم النقابة العامة لمعلمي ليبيا أن هناك تجاوبا ملحوظا في جميع المدن الليبية، بقرار الاعتصام في وقت شهدت بعض البلديات اعتصامات محدودة ولا زالت متحفظة على موقفها.

يشار إلى أن أغلب المدن الليبية أعلنت تأييدها الكامل لقرار النقابة العامة رقم 76، وأصدرت بيانا بالدخول في اعتصام مفتوح، وأن بقيت الحكومة على موقفها ولم تقدم أي تنازلات بتنفيذ القانون فإن الاعتصام مستمر حتى تنفيذ مطالب المعلمين . (وال – الأبرق) أ ف/ ع ع

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