العامة للكهرباء تعلن الانتهاء من المرحلة الأولى بمشروع تطوير وتجديد دوائر الضغط العالي غرب بنغازي

بنغازي 15 سبتمبر 2019 (وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة اليوم الأحد انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجديد دوائر الضغط العالي جهد (220 ك.ڤ)، والرابطة بين قمينس، القوارشة غرب بنغازي .

الشركة أوضحت عبر صفحته الرسمية أن مهندسي وفنيي الشركة تمكنوا من إصلاح مغذيات الدوائر المذكورة عند منطقة القوارشة .

يشار إلى أن الشركة نوهت في منشور سابق لها أنه سيتم فصل التيار على مناطق كل من “القوارشة – قنفودة – تيكا – قاريونس – شارع فينيسيا – الحي الجامعي -طابلينو” .

وتوجهت الشركة بالشكر للأخوة المواطنين على رحابة صدورهم في تحمل توزيع الأحمال في المناطق المذكورة، وتفهم الوضع ، والوعي الكبير منهم، الأمر الذي كان له أثر كبير عند مهندسي وفنيي الشركة في إنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن والذي استغرق خمسة أيام فقط .

وذكرت الشركة أن هذا العمل يعتبر بداية الأعمال الاستراتيجية المهمة والتي تأتي من ضمن خطة تطوير الشبكة في المنطقة الشرقية، وتلافي حالآت الاظلام التام “بلاك أوت” والاستعداد المبكر لفصل الشتاء . (وال – بنغازي) ع ع

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