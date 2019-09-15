“قفزة خطيرة” لسعر النفط عالميا.. وتوقعات بـ “تقلبات حادة”

خاص|218

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام نفط برنت فجر اليوم الإثنين بعد دقائق قليلة من افتتاح الأسواق الدولية إلى 72 دولارا أميركيا قافزة أكثر من 18%، ومدفوعة بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له معامل لتكرير النفط السعودي في منطقة بقيق شمال مدينة الظهران السعودية، فيما قالت تقديرات دولية إن سعر النفط قد يشهد تذبذبات حادة خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصا وأن مجلس الأمن القومي الأميركي قد بدأ اجتماعا عاجلا لمناقشة إمدادات النفط العالمية ترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن ترامب قد أبلغ مستشاريه أنه سيطلب السحب من مخزونات النفط الأميركية في حال تسجيل أي نقص في إمدادات الطاقة إلى الأسواق الدولية، في وقت تنتظر فيه الأسواق الدولية تقديرا من المملكة العربية السعودية بشأن إصلاحات الأعطال، والفترة الزمنية المتوقعة لإصلاح الأضرار في المنشآت النفطية المستهدفة، وما إذا كانت طويلة الأمر الذي يترتب عليه نقصا كبيرا في الإنتاج السعودي، ما سيُعرّض السوق الدولية إلى هزة كبيرة.

وتقول تقديرات خبراء نفطيين إن أسعار النفط من المحتمل أن تظل فوق مستوى السبعين دولارا للبرميل الواحد خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات متضاربة بقفزة أكبر في حال صدور بيانات سعودية سلبية عن حجم الأضرار، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن سعر النفط قد يصحح نفسه خلال الساعات القليلة المقبلة إذا ما صدرت بيانات سعودية مُطَمْئِنَة.

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