برنت يقفز إلى 71 دولارا للبرميل في تداولات اليوم

سجلت العقود الآجلة لخام برنت، الاثنين، زيادة بنسبة 19.5 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 71.95 دولارا في السوق العالمي.

وأوضحت وكالة “رويترز” أن ارتفاع أسعار النفط؛ يرجع إلى اضطرار شركة أرامكو السعودية لخفض إنتاجها من النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا؛ بسبب الهجمات على المنشآت السعودية.

يُذكر أن عقود الآجلة لخام برنت قد سجلت الأسبوع الماضي انخفاضا ملحوظا، وتراوح سعر البرميل الواحد ما بين 65 و66 دولار أمريكي.

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