مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر : 2 مليون مواطن أكملوا إجراءات “أرباب الأسر” لـ2019 .

قال مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس ” سالم السيوي ” إن ( 2 ) مليون مواطن ليبي على الأقل أكملوا إجراءات حجز مخصصات النقد الأجنبي حتى الآن منذ 20 أغسطس الماضي.

أوضح ” السيوي ” في تصريحات تلفزيونية أن مخصصات أرباب الأسر وصلت قيمتها حتى الآن مليار دولار موزعة على 400 ألف عائلة تقريبًا.

واكد ” السيوي ” أن عملية تقديم إجراءات مخصصات أرباب الأسر تجري بصورة أسرع منذ انطلاقها في أغسطس لهذا العام بخلاف العامين الماضيين مع إمكانية التعامل بالصكوك المصدقة والحولات، إضافة إلى السماح للمواطنين بتغيير المصارف، والتي لم تكن موجودة سابقًا.

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