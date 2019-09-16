ارتفاع أسعار النفط بعد استهداف “أرامكو”

سجل خام برنت اليوم الاثنين أكبر نسبة زيادة مئوية له خلال يوم واحد منذ بداية حرب الخليج، ووصلت نسبة الزيادة إلى 19.5% وذلك بعد الهجوم الذي طرأ على منشأتي نفط في السعودية والذي أدى إلى توقف 5% من الامدادات العالمية بالنفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي إلى 91.95 دولار للبرميل، فيما سجل خام الوسيط الأمريكي الآجل 63.34 دولارا للبرميل، مرتفعا بنسبة 15.5%، وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم لأكثر من 25 عاما.

وذكرت شركة أرامكو السعودية أن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا، فيما أكد مصدر مطلع أن العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق أسابيع، وأشار مصدر آخر يعمل في مجال النفط إلى أن صادرات السعودية من النفط ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع حيث تستخدم المملكة المخزونات من منشآتها الكبرى.

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