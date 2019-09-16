اقتصاد

“الكبير” ممثل ليبيا باجتماع محافظي المصارف المركزية العربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين عبر صفحته الرسمية أن محافظ المصرف الصديق الكبير شارك أمس الأحد في اجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة.

نوقش خلاله آخر التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية وتداعياتها على الدول العربية مع محافظي البنوك العربية وصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والعديد من الشخصيات المصرفية والاقتصادية.

وفي السياق ذاته بحث الحضور المستجدات على صعيد الرقابة المصرفية والشمول المالي بالإضافة إلى نظام المدفوعات والتسوية وكذلك التقنيات المالية الحديثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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