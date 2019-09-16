“الكبير” يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية

أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين عبر صفحته الرسمية أن محافظ المصرف الصديق الكبير شارك أمس الأحد في اجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة.

نوقش خلاله آخر التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية وتداعياتها على الدول العربية مع محافظي البنوك العربية وصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والعديد من الشخصيات المصرفية والاقتصادية.

وفي السياق ذاته بحث الحضور المستجدات على صعيد الرقابة المصرفية والشمول المالي بالإضافة إلى نظام المدفوعات والتسوية وكذلك التقنيات المالية الحديثة.

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