الدينار يسجل تراجعا جديدا أمام العملات الأجنبية

صعدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدينار مع ختام التداولات اليوم الاثنين في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وسجل الدولار ارتفاعا مقداره قرش واحد بالمقارنة مع أسعار افتتاح اليوم وتم بيعه بـ4.28 دنانير، بينما سجل اليورو ارتفاعا قدره 3 قروش وبيع في سوق المشير بطرابلس بـ4.68 دنانير.

وساهمت هذه الزيادة في رفع قيمة سعر الذهب كسر عيار 18 وبيع الغرام الواحد منه مساء اليوم بـ153 دينارا ليحقق بذلك ارتفاعا مقداره 3 دنانير بالمقارنة مع سعر الافتتاح.

ولم تؤثر موجة الصعود على الجنيه المصري الذي بيع عند الإغلاق بـ26 قرشا، أما الدينار التونسي فقد استقر هو الآخر عند 1.5 دينار. وشملت حالة الاستقرار هذه الليرة التركية أيضا وتم تداولها عند 75 قرشا لليرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية