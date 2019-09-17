ليبيا تُصدّر شحنتي محروقات إلى مالطا

صدّرت ليبيا، أمس الإثنين، شحنتي محروقات إلى مالطا من ميناء البريقة النفطي، وأظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن الميناء أن الشحنات مقسمة بين الديزل والزيت الثقيل.

وشحنت ناقلة النفط “افينكو” أمس شحنة زيت ثقيل تقدر بـ12 ألف طن اتجهت بها إلى مدينة فاليتا، بينما شحنت ناقلة النفط “كاب بيكتون” 27 ألف طن من الديزل اتجهت هي الأخرى إلى مالطا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أن إيرادات شهر يوليو المنصرم من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والأتاوات المحصلة من عقود الامتياز بلغت 2,1 مليار دولار أميركي، أي بزيادة تقدر بحوالي 403 مليون دولار أميركي، أي ما نسبته 23 بالمائة، مقارنة بالشهر الماضي.

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