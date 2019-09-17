البنك الأوروبي يموّل اقتصاد لبنان بـ100 مليون دولار

أعلن البنك الأوروبي منح تمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار عبر مجموعة الاعتماد اللبناني في إطار إعادة الإعمار والتنمية.

ويختص هذا التمويل بالاستثمار والتوظيف في دعم القطاع الخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.

وتنقسم قيمة التمويل الممنوحة من البنك إلى قسمين، الأول قرض مباشر بقيمة 50 مليون دولار مخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

والقسم الثاني هو خط ائتماني مصرفي بقيمة 50 مليون دولار أخرى، ويندرج ذلك تحت سقف برنامج تسهيل التجارة tfp المخصص لعمليات إصدار كفالات مقابل فتح الاعتمادات المستندية وتسهيلات مرتبطة بعمليات التجارة الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل 95 في المائة من مجموع الشركات في لبنان، وتخلق نحو نصف فرص العمل، إلا أنها تواجه قيودا تمويلية كبيرة.

وفي السياق ذاته كانت المديرة المساعدة في البنك الأوروبي غريتشن بييري صرّحت أن الشركات الصغيرة في لبنان تمثل العمود الفقري للاقتصاد، مضيفة أن تسهيل مهمة تمويلها سوف يساهم في تنمية قدراتها ومن تعزيز التجارة الإقليمية لديها.

من جهة أخرى فإن هذا التمويل يعكس جانبا من استمرار الثقة الدولية بقدرة الاقتصاد اللبناني على معاودة النهوض والنمو ناهيك عن كفاءة المصارف في الالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية.

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