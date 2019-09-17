أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 17سبتمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي-طرابلس 4.31 دينار

الدولار الأمريكي-زليتن 4.32 دينار

اليورو 4.70 دينار

الجنية الإسترليني 5.26 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 1.5 دينار

الجنية المصري 0.26 دينار

الدولار الكندي 2.85 دينار

الدينار الأردني 5.95 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.325 دينار

كسر الذهب عيار 18 152 دينار

كسر الفضة 1.95 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية