اقتصاد

الدولار يكسر حاجز 4.30 دينار بالسوق السوداء لأول مرة في سبتمبر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الدولار يكسر حاجز 4.30 دينار بالسوق السوداء لأول مرة في سبتمبر

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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