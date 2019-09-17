وزير الزراعة في الحكومة المؤقتة يبحث مشاكل مصرف الزراعي

شحات 17 سبتمبر 2019 (وال)- عقد معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة الدكتور حسن الزيداني، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الإدارة بالمصرف الزراعي خالد أبو بكر.

هذا وناقش معالي الوزير خلال اللقاء عقده في مكتبه بمقر الوزارة في شحات، سيّر عمل المصرف الزراعي، وكيفية دعمه بحيث يضطلع بدوره المناط به في توفير الدعم للمزارع والمربي.

وبحث معالي الوزير الأسباب التي أدت إلى تدني عمل المصرف وانهياره، وقصور في عمله وضعف الحسابات الجارية، وكيفية دعم المصرف بالجهات العامة لتحسين عمله.

وأكد معالي الوزير حرصه واهتمامه ووقوفه مع إدارة المصرف، رغم المختنقات التي يمر بها، والتي تُعيق عمل المصرف منذ زمن ليس بقريب، مما أدى إلى تراكمها وصعوبة حلحلتها.

وكان رئيس مجلس الإدارة بالمصرف الزراعي خالد أبو بكر، قد ناشد في وقت سابق، مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة، للتدخل لإنقاذ المصرف، الذي يُعتبر داعمًا للمزارع والمربي، ولتسهيل الحصول على احتياجاتهم. (وال- شحات) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال