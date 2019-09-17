اقتصاد

“البطالة والليرة” تزعزعان الاقتصادي التركي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواجه تركيا في الوقت الراهن أزمة اقتصادية حقيقية لا يمكن إخفاؤها نجمت عن فقدان الليرة أكثر من ثلث قيمتها تقريبا، ما أدى إلى زعزعة ثقة المستثمرين وارتفاع التضخم في البلاد.

وبحسب آخر أرقام لهيئة الإحصاءات التركية فإن معدل البطالة قفز قفزة كبيرة خلفت وراءها أكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل بنسبة 13 بالمئة ويعد هذا المعدل الأعلى منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في 2002.

الأزمة المالية والنقدية الحادة التي أصابت تركيا وسط تدني سعر صرف الليرة لمستويات كبيرة، وتذبذب وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية، خلقت دافعا لمحاولة النهوض أو تخفيف كدمات الانهيار الاقتصادي الحاصل.

وعمل البنك المركزي التركي على خفض أسعار الفائدة حيث انتعشت الليرة قليلا إلا أنها لم تدم طويلا وعاودت الانخفاض حيث لم تكن هذه المرة الأولى التي يخفض بها البنك المركزي أسعار الفائدة إلا أن أغلب الحلول التي اتخذت باءت بالفشل.

وتزيد الأرقام والإحصائيات لوضع تركيا الاقتصادي من إحباط المستثمرين الأجانب وتشكل قلقا حقيقيا من نجاح محاولات الإصلاح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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