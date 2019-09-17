بلدية أجدابيا تواصل أعمال رصف الطرق في المدينة

أجدابيا 17 سبتمبر 2019 (وال)- قام رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا أمبارك المنفي، بجولة تفقدية لمتابعة سيّر أعمال تنفيذ مشاريع صيانة الطرق الرئيسية والحيوية في المدينة.

وكشف عضو المجلس التسييري لبلدية أجدابيا جبريل أجبيل، عن وصول مادة الإسفلت إلى مدينة أجدابيا، وسيتم البدء في عملية رصف الشوارع في مدة أقصاها أسبوعين، بعد الانتهاء من المرحلة الجارية ما قبل الإسفلت.

وأضاف جبريل أجبيل أن الشركة المنفذة بدأت في أعمال مسح الإسفلت القديم، في الطريق الرابط ما بين جزيرة الشهداء ووسط المدينة، ومفترق مبنى الإسكان والمرافق، استعدادًا لعملية رصفه في الأيام القادمة. (وال- أجدابيا) ع م/ ر ت

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