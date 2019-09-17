رفع سعة التخزين بميناء راس لانوف

استبدلت شركة الهروج للعمليات النفطية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، الخزان رقم 7 في ميناء راس لانوف، والذي تبلغ سعته 500 ألف برميل من النفط الخام.

ووفق بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، فإن هذا المشروع سيساهم في رفع سعة التخزين في الميناء إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على عمليات الإنتاج ويحول دون الاضطرار إلى توقف حقول الإنتاج وخاصة في فصل الشتاء والتي تتعطل فيه حركة الموانئ النفطية بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولفتت المؤسسة إلى وجود استعدادات لإنشاء واستبدال الخزانين رقم 4 و12، بعد الأضرار التي طالتهما خلال الأعمال العسكرية في عام 2016 التي أدت إلى تضرر الخزانات.

وأكد مؤسسة النفط أن استكمال هذه الأعمال سيؤدي إلى زيادة السعة التخزينية لحظيرة خزانات ميناء راس لانوف.

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