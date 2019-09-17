السعودية تعلن استعادة نصف الإنتاج المُعطّل

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عودة إمدادات البترول إلى السوق لما كانت عليه سابقا، بعد أن تأثرت بهجومين إرهابيين استهدفا منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو”، السبت الماضي.

وقال بن سلمان في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه خلال اليومين الماضيين تم احتواء الأضرار الناجمة عن الهجومين واستعادة نصف الإنتاج المعطل.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن شركة “أرامكو” ستفي بالتزاماتها النفطية من المخزونات الاحتياطية، مؤكدا عدم تأثر إمدادات السوق المحلية بعد استهداف معملي “أرامكو”.

ولفت إلى أن بلاده ستحقق إنتاجا يوميا من النفط سيصل إلى 9.8 مليون برميل في شهر أكتوبر، و11 مليون برميل يوميا مع نهاية سبتمبر، و12 مليونا في نوفمبر.

وقال بن سلمان إن “المجتمع الدولي مطالب بحماية مصالحه الاقتصادية واتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات”.

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