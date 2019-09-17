مصلحة المطارات في الحكومة المؤقتة تُدين إيقاف حكومة الوفاق غير الدستورية تزويد مطار الزنتان بالوقود

البيضاء 17 سبتمبر 2019 (وال)- أدانت مصلحة المطارات في الحكومة الليبية المؤقتة، مواقف حكومة الوفاق غير الدستورية بإيقاف تزويد وقود الطيران لمطار الزنتان.

وقالت مصلحة المطارات – عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك – إن مواقف حكومة الوفاق غير الدستورية، تسببت في تأخير إحدى رحلات إلى الحقول النفطية السبت الماضي، وبسبب هذا الإجراء الظالم ستتوقف الرحلات نهائيًا من وإلى المطار.

ودعت مصلحة المطارات في الحكومة المؤقتة أصحاب العقول في أرجاء البلاد، بالحياد لمصلحة المواطنين، وعدم التعرض لمصالحهم في كل المجالات، وتغليب لغة العقل في التعامل مع كل الجهات الحيوية والإنسانية والتعامل بروح الوطنية.

وأكدت مصلحة المطارات في الحكومة المؤقتة على وحدة الوطن ومصلحة المواطن في كل أنحاء ليبيا. (وال- البيضاء) ع ع

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