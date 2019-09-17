شركة الخليج العربي للنفط تناقش مشاريع وصعوبات التي تواجهها

بنغازي 17 سبتمبر 2019(وال) – عقد رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد بن شتوان اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بالقاعة الرئيسية بحضور أعضاء لجنة الإدارة السادة كل من أشرف العبار، وفرج المشاي، وعبد المطلب صالح، بإضافة لمديري الإدارات بالشركة، والمنسقين والمراقبين والمختصين من إدارة الهندسة.

هذا وتم خلال الاجتماع عرض مشاريع إدارة الهندسة والإنشاءات التي تقوم الإدارة بتنفيذها بمختلف مراحلها، وتمت مناقشة المشاريع والصعوبات التي تواجه إدارة الهندسة.

وشدد رئيس لجنة الإدارة على ضرورة إتمام المشاريع في مواعيدها وحل المشاكل والصعوبات التي تواجهها بالتنسيق مع الإدارات المعنية وإعطاء الأولوية للمشاريع المتعلقة بالسلامة والبيئة وربط الآبار والإنتاج بالإضافة إلى المشاريع الخدمية للمستخدمين بالحقول. (وال-بنغازي ) ر س

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