منتدى الحكم المحلي يتفق على دعم اللامركزية

اتفق المشاركون بأعمال منتدى الحكم المحلي برعاية وزارته، على وضع خارطة طريق إستراتيجية لدعم اللامركزية في ليبيا.

ونقلت مكتب إعلام الوزارة عن المنتدى المتعلق بـ “وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي”، تأكيد الحاضرين ضرورة مضاعفة الجهود لتضمين مخرجاته، بما فيها التحديات والأولويات وخيارات السياسات تمهيدا للخطة المذكورة.

وأشاد عضو المجلس الرئاسي محمد عماري خلال المنتدى الذي عقد بتونس، بالجهود المبذولة لإنجاح المنتدى، وإتاحة الفرصة للخبراء والمختصين المحليين والدوليين للقاء ومشاركة الرؤى وتبادل وجهات النظر.

كما أكد وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر بالمنتدى الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، ضرورة ترسيخ مبدأ اللامركزية، وتفعيل قانون 59 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.

وشدد على ضرورة تعزيز التنمية المكانية، وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص داخل البلديات، والدخول في مشاريع اقتصادية تنموية على المستوي المحلي تساعد في خدمة المواطن والبلديات.

ووقعت الخميس وزاراتا الحكم المحلي والصحة بحكومة الوفاق اتفاقية لنقل الاختصاصات الأخيرة للمجالس البلدية، بعد توقيع وزارتي المواصلات والاقتصاد على اتفاقيات مماثلة لنقل اختصاصاتها إلى المجالس البلدية.

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