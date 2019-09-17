ندوة لمصلحة الضرائب بطرابلس توصي بإصلاح هيكلها

خلصلت ندوة نظمتها مصلحة الضرائب بحكومة الوفاق الاثنين، لتوصيات أبرزها العمل على إصلاح هيكلها العام.

وعنونت المصلحة التابعة لوزارة المالية ندوتها المنعقدة في طرابلس بـ”النظام الضريبي في ليبيا بين الواقع والطموح”، وعرضت فيها جملة من الأوراق المعنية بالمجال.

وتضمن برنامج الندوة مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق قانون ضرائب الدخل في ليبيا، إلى جانب عرض دراسة تحليلية نقدية عن قانون الضرائب.

وأوصت الندة أيضا بالاستمرار في عقد مزيد من الندوات والمؤتمرات عن النظام الضريبي، إلى جانب العمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والمؤسسات المالية الدولية وخاصة خبراء النقد الدولي.

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