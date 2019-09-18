الوضع النفطي الحالي محور اجتماع السراج وصنع الله

ناقش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس المؤسسة

الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الوضع النفطي في الأوضاع الراهنة وتطور الأحداث

وانعكاسها على مستوى الإنتاج والتصدير.

وبحث الطرفان الثلاثاء، خطة المؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية ومعدلات التصدير دعما للاقتصاد الوطني وتوفير المتطلبات المالية للمؤسسة وللاستثمار في قطاع النفط الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية في البلاد وفق الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الرئاسي.

يشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله

قال في يوليو الماضي إنه في حال تحسنت الأوضاع الأمنية في البلاد فسيزيد إنتاج

النفط من 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.

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