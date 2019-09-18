أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 18 سبتمبر 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 18 سبتمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 4.325 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 4.325 دينار
اليورو 4.71 دينار
الجنية الإسترليني 5.28 دينار
الليرة التركية 0.75 دينار
الدينار التونسي 1.50 دينار
الجنية المصري 0.265 دينار
الدولار الكندي 2.87 دينار
الدينار الأردني 5.95 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.345 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ152 دينار
كسر الفضة 1.95 دينار
بطاقة ارباب الاسر 3.80 دينار
دولار بشيك المصدق 4.40 دينار
يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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