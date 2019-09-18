الوطنية للنفط: ارتفاع سعة التخزين في ميناء رأس لانوف إلى أعلى مستوى لها

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس عن قيام شركة الهروج للعمليات النفطية باستبدال الخزان رقم سبعة في ميناء رأس لانوف، والذي تبلغ سعته خمسمئة ألف برميل من النفط الخام.

وأضافت المؤسسة أن هذا المشروع سيساهم في ارتفاع سعة التخزين في الميناء إلى أعلى مستوى لها منذ عام ألفين وستة عشر، مما سينعكس إيجابيا على عمليات الإنتاج ويحول دون الاضطرار إلى توقف الحقول، خاصة في فصل الشتاء، والذي تتعطل فيه حركة الموانئ النفطية بسبب سوء الأحوال الجوية .

وأكدت المؤسسة استعدادها لإنشاء واستبدال الخزانين الرابع والثاني عشر، واللذين تضررا نتيجة الأعمال العسكرية عام ألفين وستة عشر، مشيرة إلى أن استكمال هذه الأعمال سيؤدي إلى زيادة السعة التخزينية لحظيرة خزانات ميناء رأس لانوف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا