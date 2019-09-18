الوطنية للنفط: ارتفاع القدرة التخزينية في ميناء رأس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط في في ميناء

رأس لانوف سيشهد انتعاشا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2016.

وقالت المؤسسة عبر موقعها الرسمي الثلاثاء، إن شركة

الهروج للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة قامت باستبدال الخزان رقم “7”

في الميناء والذي تبلغ سعته 500 ألف برميل من النفط الخام، ما سينعكس إيجابيا علي

عمليات الإنتاج دون الاضطرار إلى توقف الحقول، خاصة في فصل الشتاء والتي تتعطل فيه

حركة المواني النفطية بسبب الأحوال الجوية.

وأشارت المؤسسة إلى أن هناك استعدادت لاستبدال الخزانين

رقم “4”و “12” مما سيؤدي إلى زيادة السعة التخزينية لحظيرة

خزانات رأس لانوف.

يشار إلى أن ميناء رأس لانوف شهد خلال الأعوام الماضية

عمليات عسكرية تسببت في أضرار بالغة في الخزانات؛ ما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط.

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