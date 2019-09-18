توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء بسبب التوترات الحاصلة في الشرق الأوسط في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار أمس الثلاثاء بنسبة 7% أثناء المؤتمر الصحفي الذي صرح فيه وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، استطاعت العودة بإمدادات الخام إلى المستويات التي كانت عليها قبل الهجمات التي حصلت قبل أيام على منشأتين في شركة أرامكو.

وأدت الهجمات إلى توقف 5% من الإنتاج العالمي للنفط وفي جلسة افتتاح اليوم ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 41 سنتا مسجلا 64.61 دولارا للبرميل ومن جهتها زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 59.41 دولارا للبرميل.

وفي السياق ذاته أكد بن سلمان أن أرامكو ستنتج 11 مليون برميل مع أواخر سبتمبر الجاري و12 مليون برميل في نوفمبر القادم.

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