المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء يكشف تفاصيل سباب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن الجبل الأخضر

البيضاء 18 سبتمبر 2019 (وال) – كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي ليلة البارحة عن مدن “البيضاء، وشحات، ودرنة” .

وأوضح خليفة أن حقيقة ماحدث ليلة البارحة والوضع الحالي هو فصل في دوائر نقل الطاقة التي يرمز لها دائرة (البيضاء /المفترق)، ودائرة (مراوة /المفترق)، ودائرة (درنة /التميمي).

وأشار إلى ان هذا الفصل أدي إلى إطفاء جزئي على مدن المذكورة أعلاه، لافتًا إلى أنه بعد الفحص والمتابعة تبين أن سبب الفصل هو الرطوبة العالية في الدوائر.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة أنه عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل تم توصيل دائرة “مراوة /المفترق” وشحن محطة المفترق، وتم إرجاع بعض الأحمال على مدينة البيضاء .

وتابع أنه مع الساعات الأولي من صباح هذا اليوم تم توصيل دائرة “درنة /التميمي” وشحن محطة درنة (220 ك.ف) وترجيع التيار الكهربائي بالكامل على مدينة درنة .

وأضاف أن مهندسي وفنيي الشركة تمكنوا من إعادة توصيل دائرة “الرياضية /المفترق”، وإرجاع التيار الكهربائي إلى الجزء المنقطع عن مدينة البيضاء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة عودة التيار بالكامل إلى درنة، وشحات ومدينة البيضاء. (وال – البيضاء) ف ع / ع ع

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