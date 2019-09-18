السعودية ترفع صادراتها إلى 6.8ملايين برميل

انخفضت أسعار النفط عند جلسة التسوية النهائية لليوم الأربعاء عند 63 دولارا 97 سنتا للبرميل بعد أن افتتحت الأسواق على أسعار كانت في حدود 64 دولارا، مسجلة انخفاضات متتالية منذ مساء أمس نتيحة تطمينات وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بشأن تعافي الإنتاج بشكل تدريجي.

وانخفض نفط الوسيط الأمريكي غرب تكساس إلى 58 دولارا و53 سنتا للبرميل.

وبحسب بيانات سعودية حديثة صدرت اليوم أوضحت أن الصادرات ارتفعت اليوم وبلغت 6.3 مليون برميل والذي جاء بعد تأكيدات وزير الطاقة السعودي أمس عبد العزيز بن سلمان أن أرامكو استعادت نحو نصف الفاقد أي نحو مليوني برميل.

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