بالارقام.. الدينار الليبي يواصل انهياره أمام العملات الأجنبية

شهدت السوق الموازية، هبوط جديد لمستوى الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاثنين، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة.

1 دولار = 4.335 دينار ليبي

1 يورو = 4.73 دينار ليبي

1 جنيه استرليني = 5.33 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.650 دينار تونسي (بن قردان)

-دولار حوالة تركيا/دبي= 4.35

-دولار بشيك المصدق =4.43

-بطاقات 500$ دولار =3.85

-بطاقات 10الف دولار =3.90

-100دينار ليبي =375 جنيه مصرى

-الذهب المسبوك =157 للجرام

-الذهب الكسر عيار =154=18 للجرام