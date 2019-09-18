تركيا ترفع أسعار المحروقات

أعلنت تركيا رفع أسعار البنزين بواقع 0.36 ليرة ليصبح بــ 7.23 ليرة لكل لتر فيما زاد وقود الديزل بمقدار 0.34 ليرة ليصبح بــ 6.5 ليرة لكل لتر اعتبارا من اليوم الاربعاء بحسب بيان لاتحاد مشغلي محطات امداد الطاقة والبنزين والغاز والتركي.

وأشار الاتحاد إلى أن الزيادة الفعلية للأسعار في محطات الوقود ستكون 0.35 ليرة للبنزين و0.12 ليرة لوقود الديزل وذلك وفقا لإعادة تطبيق نظام مقياس متحرك لدعم أسعار النفط.

يشار إلى أن الجزء الذي لن تتأثر به أسعار المحطات من الزيادة سيُقابل بمساهمات من ضريبة استهلاك خاصة وما يجدر ذكره أن زيادة أسعار الوقود في تركيا جاء عقب الارتفاع القياسي لأسعار النفط الخام في الأسواق العالمية لمدة يوم واحد الاثنين الماضي على خلفية الهجوم على منشآت نفطية سعودية في شركة أرامكو السبت الماضي.

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