دعماً للاقتصاد الوطني.. الوطنية للنفط تُخطط لزيادة القدرة الإنتاجية ورفع معدلات التصدير

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

حيث تناول الاجتماع الوضع النفطي في ليبيا في ظل الأزمة الراهنة وتطورات الأحداث وانعكاسها على مستوى الإنتاج والتصدير.

هذا وبحث الاجتماع خطة المؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية، وزيادة معدلات التصدير دعماً للاقتصاد الوطني، كما تطرق للخطوات المتخذة لتوفير المتطلبات المالية للمؤسسة وللاستثمار في قطاع النفط الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية في ليبيا.

