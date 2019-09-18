تركيب محطة الكلور الأولى ببلدية المليطانية

المليطانية 18 سبتمبر 2019 (وال) – التقى يوم أمس الثلاثاء بمقر ديوان بلدية المليطانية رئيس المجلس التسييري لبلدية المليطانية عبدالرحيم البدري، وعضو المجلس المتابع لملف الإسكان والمرافق عبدالوهاب عطية، وعن شركة المياه والصرف الصحي عبدالسلام سليمان الجهيني، وذلك لمناقشة المشاكل الخاصة بأزمة المياه بالبلدية.

وصرح رئيس المجلس التسييري – لوكالة الأنباء الليبية – عبدالرحيم البدري بأنه تلى الاجتماع جولة علي محطات المياه والاستماع إلى شرح مفصل من قبل مشغل المحطة السيد عبدالسلام سليمان الجهيني ثم زيارة إلى محطة المياه الشمالية والتي تم تنفيذ سور بها، وغرفة تحكم تم تنفيذها بشكل شخصي كما صرح بذلك رئيس المجلس التسييري وشملت الجولة أيضا المحطة الجنوبية -خط سيدي مهيوس- والتي يتم بها تركيب محطة كلورة والتي تعد الأولى ثم تم الالتقاء مع بعض سكان شعبية الملك وهم عقيله سليمان جبريل- ابراهيم عبدالهادي العوامي- حسين محمد بالط -عبدالرحيم عبدالسلام القعود -صالح سعد مفتاح بمقر ديوان البلدية والاستماع إلى شكواهم بخصوص أزمة انقطاع المياه رغم أن أعمال تطوير الشبكة مازالت قائمة.

وتمت دعوة رئيس المركز الخدمي الأبيار بشركة المياه والصرف الصحي السيد محمد حمد التب للنقاش معه ووضع عمل الفرق المكلفة بحل مشكلة المياه وكذلك تم مناقشة تنفيذ خط مرحلي للشارع المغلق نتيجة التلوث كما يتم مد خط من منزل عبدالقادر عمرعبدالجليل إلى منزل ابريك عيسي عبدالله بمسافة تقدر بأكثر من 100 متر تقريبا.

وواصل البدري تصريحه بأنه كان هناك اجتماع ثاني بالفترة المسائية بديوان البلدية في الفترة المسائية ضم كلا من رئيس المجلس التسييري وعضو المجلس المتابع لملف الإسكان والمرافق والمياه الأستاذ عبدالوهاب عطية ومسؤول مكتب الإسكان والمرافق بالبلدية المهندس صالح سعد عبدالحفيظ لمناقشة مسألة الفصل بين قطاع الإسكان والمرافق بلدية المليطانية وقطاع الإسكان والمرافق بلدية الأبيار وكذلك تنسيق العمل ووضع آليات عمل القطاع. (وال – المليطانية) س خ / ع ع

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