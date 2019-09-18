وزارة العمل والتأهيل تحيل كشوفات المعينين إلى وزارة المالية

البيضاء 18 سبتمبر 2019 (وال) – أحالت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة صباح اليوم الأربعاء بيانات الموظفين المشمولين بقرارات مجلس الوزراء أرقام (63،182 لسنة 2015 ) و ( 13،14،15،409 لسنة 2018 ) إلى وزارة المالية .

جاء ذلك عقب استلام وزارة العمل البيانات اللازمة من مكاتب العمل بالبلديات بعدد إجمالي “49552” موظف .

وأشارت الوزارة إلى أن قرار رقم 182 لسنة 2018 (بلدية الساحل) لايزال تحت الانجاز وسيتم إحالته فور اتمام الاجراءات . (وال – البيضاء) ع ع

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