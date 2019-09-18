اقتصاد

وزارة العمل والتأهيل تحيل كشوفات المعينين إلى وزارة المالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 18 سبتمبر 2019 (وال) – أحالت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة صباح اليوم الأربعاء بيانات الموظفين المشمولين بقرارات مجلس الوزراء أرقام (63،182 لسنة 2015 ) و ( 13،14،15،409 لسنة 2018 ) إلى وزارة المالية .

جاء ذلك عقب استلام وزارة العمل البيانات اللازمة من مكاتب العمل بالبلديات بعدد إجمالي “49552” موظف .

وأشارت الوزارة إلى أن قرار رقم 182 لسنة 2018 (بلدية الساحل) لايزال تحت الانجاز وسيتم إحالته فور اتمام الاجراءات . (وال – البيضاء) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك