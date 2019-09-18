مكتب مشروعات الحكومة المؤقتة يشرع بصيانة المباني داخل منفذ أمساعد

أمساعد 18 سبتمبر 2019 (وال) – قام وفد من المهندسين للشركات التابعة لمكتب مشروعات الحكومة المؤقتة بجولة تفقدية داخل منفذ أمساعد لحصر المباني المتضررة حتي يتم صيانتها وتجهيزها بمستوي يليق بمنفذ يمثل الدولة الليبية.

وتقدم العاملون بالمنفذ بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله عبد الرحمن الثني على دوره الجاد في توفير احتياجات المنفذ .

وكان فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قد تفقد صباح اليوم الأربعاء منفذ مساعد البري.

وأثنى فخامته خلال الزيارة على دور مدير أمن منفذ مساعد البري عقيد عبد الباسط العريبي في تطبيق القانون ورد هيبة الدولة.

وشدد فخامة رئيس مجلس النواب على ضرورة دعم المنفذ بالإمكانيات كافة ليقوم القائمون عليها بالعمل المطلوب. (وال – أمساعد) ر ع/ ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال